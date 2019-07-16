70 человек эвакуировали из «заминированного» ж/д вокзала в Барановичах

Сегодня утром в Барановичах 39-летний мужчина позвонил в милицию и сообщил, что железнодорожный вокзал в центре города заминирован. Он задержан, сообщается в Telegram-канале министерства внутренних дел. Из здания эвакуировали 70 человек.

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Правоохранители получили сообщение, что железнодорожный вокзал в Барановичах может взорваться, в 11:30 от неизвестного мужчины, который позвонил из таксофона. К месту оперативно прибыли сотрудники транспортной милиции, следственно-оперативная группа, саперы. Из здания вывели 70 человек.

Специалисты обследовали здание вокзала с прилегающей территорией и не нашли никаких подозрительных предметов. А вскоре милиционеры установили личность звонившего. 39-летиний мужчина задержан и дает показания.

Железнодорожный вокзал продолжает работать в обычном режиме.