Медианная зарплата в Беларуси составляет 802 рубля

В мае 2019 года медианная зарплата в Беларуси, по данным Национального статистического комитета, составляла 802,7 рубля. При этом средняя зарплата по стране в этом же месяце была значительно больше - 1071,6 рубля.

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Медианная зарплата отражает зарплату работников, которая находится ровно посередине зарплатного списка, в результате чего он делится на две равные части. Белстат публикует данные о е размере дважды в год – в мае и ноябре. К слову, в мае 2019 года ее размер составил 802,7 рубля, в ноябре 2018-го - 751,1 рубля

По данным Белстата, в мае треть работников получала зарплату выше 1000 рублей. Распределение численности работников по размерам заработной платы:

до 300 рублей получали 2,4% работников,

от 300,1 рубля до 1000 рублей — 64%,

от 1000,1 рубля до 1500 рублей – 21,6%,

от 1500,1 рубля до 2000 рублей - 6,8%,

от 2000,1 рубля до 3000 рублей – 3,4%,

от 3000,1 рубля до 5000 рублей – 1,2%,

от 5000,1 рубля до 7000 рублей – 0,3%,

от 7000,1 рубля до 10 000 рублей – 0,2%,

выше 10 000 рублей – 0,1%.

Что касается среза медианной зарплаты по видам экономической деятельности, больше всего получают работники IT-сферы - 3018,6 рубля в месяц. Неплохие заработки наблюдаются также в горнодобывающей промышленности (1797,5 руб.), производстве кокса и продуктов нефтепереработки (1480,6 руб.), производстве химических продуктов (1294 руб.), деятельности воздушного транспорта (1441,1 руб.).

Самые низкие показатели зафиксированы в таких трудовых областях, как здравоохранение и социальные услуги (655,6 руб.), образование (604,9 руб.), творчество, спорт, развлечения и отдых (543,9 руб.).