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16. 07. 2019

Лукашенко наградил орденом Почета губернатора Приморского края РФ

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Сегодня Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Они обсудили дальнейшее развитие совместной деятельности, а по итогам встречи президент Беларуси наградил гостя орденом Почета.

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Торжественная церемония награждения состоялась в присутствии членов семьи губернатора российского региона, отметили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко поблагодарил Олега Кожемяко за доверительный и конструктивный характер взаимодействия с Беларусью и отметил его заслуги в развитии экономических связей, а также весомый личный вклад в укрепление дружбы государств. 
 
Сегодня Александр Лукашенко обсудил с Олегом Кожемяко возможность реализации совместного крупного проекта. Беларусь, по его словам, готова поставлять в Приморский край сельскохозяйственную технику, пассажирский транспорт, продукцию машиностроения. «Мы готовы создавать совместные предприятия, оказать вам любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса. Вы на нас можете рассчитывать», - заявил он.
 
Губернатор Приморского края поблагодарил белорусского лидера за высокую оценку совместной деятельности, которая в течение многих лет позволяла развивать дальневосточные регионы России. Сторонам удалось реализовать много полезных проектов, создать мощный фундамент доверия. 
 
«Это то, что сейчас послужит отправной точкой в развитии наших торговых, социально-экономических отношений между Приморьем и Беларусью», - заключил Олег Кожемяко.

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