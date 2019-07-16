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16. 07. 2019

В Ивье ребенку отрубило палец на спортивной площадке во дворе

Инцидент произошел на этой спортивной площадке Источник фото: Следственный комитет

Двухлетнему мальчику отрубило палец, когда он играл на спортивной площадке возле одного из домов в Ивье. Это произошло на глазах у матери малыша, которая находилась рядом, сообщили в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Происшествие случилось около семи часов вечера 15 июля на тренажерной площадке во дворе жилого дома. Двухлетний малыш подошел к тренажеру, на котором в тот момент занимался 9-летний мальчик, и сунул правую руку в механизм. В результате тренажер отрубил ему палец. Мама пострадавшего в тот момент находилась рядом, уточняют следователи. 
 
Мальчику оказали первую медицинскую помощь в местной больнице и перевели в учреждение здравоохранения в Гродно для оказания специализированной помощи. Правоохранители проводят проверку по факту получения травмы ребенком. Они выяснили, что спортивная площадка оборудована надлежащим образом, все конструкции работают исправно. 
 
«К травмированию привела личная неосторожность ребенка, отсутствие действенного контроля за ним со стороны матери», - заключили в УСК.
 

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