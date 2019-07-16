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16. 07. 2019

В Славгороде мужчина украл корову, чтобы выплатить ущерб за кражу

Источник фото: Следственный комитет

В Славгородском районе мужчина украл с фермы корову, чтобы продать ее и возместить ущерб за совершенную ранее кражу. Привязанное к дереву в лесу животное обнаружили на следующий день, сообщили в Следственном комитете.

Кража коровы с фермы в Славгородском районе произошла 3 июля. По словам жителей деревни Безуевичи, мужчина в камуфляжной форме и маске вел по улице корову в сторону леса. Когда выяснилось, что скотина принадлежит местной ферме, на место происшествия вызвали милицию. 
 
На второй день поисков корову нашли в лесу привязанной к дереву, а неподалеку от места, где видели мужчину, обнаружили рюкзак с вещами. Подозреваемым оказался 40-летний житель соседней деревни, его задержали. Мужчина пояснил, что собирался продать корову, чтобы выплатить ущерб за прошлую кражу. Однако он испугался, что его заметили, и оставил украденное животное в лесу.

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