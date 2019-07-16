Лукашенко положительно оценивает работу Сбербанка в Беларуси

Сегодня Александр Лукашенко встретился с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Президент Беларуси положительно оценил работу российского банка в Беларуси и обсудил его дальнейшую деятельность.

Александр Лукашенко в беседе с Германом Грефом отметил, что благодарен Сбербанку за том, что он продолжает работать в Беларуси, несмотря на проблемы в России и нашей стране. «Тем не менее вы крепко стоите на ногах. Вижу, что физических лиц стали больше кредитовать», - добавил он.

Присутствовавший на встрече глава Нацбанка Беларуси Павел Каллаур уточнил, что Сбербанк продолжает кредитовать экономику Беларуси. Белорусский лидер в свою очередь заявил, что ценит то, что Герман Греф следует договоренностям и не отступает от них. «Сейчас мало, к сожалению, таких людей, которые держат слово. Вы один из таких. Поэтому мне очень приятно с вами всегда общаться», - сказал он.

Также стороны обсудили Сбербанкиаду, которая в этом году проводится в Минске при участии сотрудников Сбербанка. Александр Лукашенко подчеркнул, что всегда поддерживает массовые спортивные мероприятия. «Это очень выгодное для Беларуси мероприятие. Поэтому я вам за это благодарен», - заключил он.