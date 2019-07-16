В БНБК под Руденском средняя зарплата достигла $26 тыс. в год

На предприятии возле городского поселка Руденск в Пуховичском районе средняя зарплата достигла 26 тысяч долларов в год. Как следует из Информационного меморандума ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», который был опубликован на сайте Госкомитета по имуществу, за 2018 год средняя заработная плата составила почти 53 тысячи рублей.

смотрите также Медианная зарплата в Беларуси составляет 802 рубля Белорусская национальная биотехнологическая корпорация занимается строительством под Руденском масштабного комплекса по производству аминокислот, комбикормов и премиксов. Директором корпорации является Даниил Урицкий, среди его заместителей – экс-заместитель управляющего делами президента Надежда Котковец, сын замглавы Администрации президента Николая Снопкова, отмечает naviny.by Примечательно, что Урицкого узнали в Кыргызстане. Там заявили, что он – сбежавший из страны бывший премьер-министр Данияр Усенов, приговоренный к пожизненному заключению. В первом квартале 2019 года в штате БНБК числилось 24 сотрудника. В прошлом году здесь работало 19 человек, в 2017-м – 10, в 2016-м – 7. Как следует из размещенного на сайте Государственного комитета по имуществу документа корпорации, в 2017 году средняя зарплата работников составила 18 884 рубля, в 2018-м - 52 829. К слову, в прошлом году средняя зарплата по Беларуси составляла менее 1000 рублей. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby