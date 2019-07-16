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16. 07. 2019

Визовое соглашение с РФ должно быть подписано до конца года - посол

Соглашение с Россией о взаимном признании виз должно быть подписано до конца этого года, заявил 16 июля белорусский посол в РФ Владимир Семашко.

По словам дипломата, Беларусь и Россия должны подписать визовое соглашение до конца года. Владимир Семашко уточнил, что обе стороны уже закончили внутригосударственные процедуры по согласованию документа и теперь выбирают удобный момент для его подписания. 
 
«Почти на 100% уверен (я высказываю свою позицию), что это будет подписано», - заявил посол.
 
Владимир Семашко также озвучил первоочередные задачи в отношениях с Россией, которые требуют решения. Это проблемы с поставками белорусской продукции, компенсацией налогового маневра, который проводится в России в нефтяной сфере, и стоимостью газа. «Это первоочередные задачи, которые мы должны решить», - заявил он.
 
Сроки подписания соглашения о взаимном признании виз переносились не один раз. С принятием документа граждане третьих стран, которые имеют визу России или Беларуси, смогут беспрепятственно посещать и вторую страну. Юрлица получат возможность перемещать транзитные грузы.

 

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