Визовое соглашение с РФ должно быть подписано до конца года - посол

Соглашение с Россией о взаимном признании виз должно быть подписано до конца этого года, заявил 16 июля белорусский посол в РФ Владимир Семашко.

По словам дипломата, Беларусь и Россия должны подписать визовое соглашение до конца года. Владимир Семашко уточнил, что обе стороны уже закончили внутригосударственные процедуры по согласованию документа и теперь выбирают удобный момент для его подписания.

«Почти на 100% уверен (я высказываю свою позицию), что это будет подписано», - заявил посол.

Владимир Семашко также озвучил первоочередные задачи в отношениях с Россией, которые требуют решения. Это проблемы с поставками белорусской продукции, компенсацией налогового маневра, который проводится в России в нефтяной сфере, и стоимостью газа. «Это первоочередные задачи, которые мы должны решить», - заявил он.

Сроки подписания соглашения о взаимном признании виз переносились не один раз . С принятием документа граждане третьих стран, которые имеют визу России или Беларуси, смогут беспрепятственно посещать и вторую страну. Юрлица получат возможность перемещать транзитные грузы.