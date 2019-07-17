Безруковшоу: таким Сергея Безрукова Минск еще не видел

Музыкально-драматический проект, который Сергей 13 декабря привезет в столицу, в новинку для него самого: впервые в жизни актер попробовал себя в качестве музыканта. И, судя по отзывам зрителей, получается у него отлично! Билеты на #Безруковшоу поступили в продажу сегодня.

Сергей Безруков хорошо известен своим умение перевоплощаться и удивлять зрителей. В октябре прошлого года актер отметил свое 45-летие в неожиданном амплуа: выступил на сцене с сольным музыкально-драматическим шоу. И это была не очередная актерская работа Безрукова, который за свою карьеру успел примерить множество ролей: и беспризорника, и сельского участкового, и даже Иисуса Христа. Теперь актер сыграл самого себя, исполнив детскую мечту стать музыкантом.

Остается загадкой, откуда Безруков черпает энергию. Он одновременно работает художественным руководителем Московского губернского драматического театра, снимается в одной из главных ролей нового полнометражного фильма «Мистер Нокаут», продолжает играть в спектаклях родного театра, а теперь еще и записывает песни и снимает клипы.

Впрочем, незаурядной работоспособностью и умением перевоплощаться Сергей отличался всегда. В начале двухтысячных он сумел влюбить всю страну в противоречивый образ бандита-романтика Саши Белого в сериале «Бригада». А затем очаровать всю женскую половину СНГ хрипотцой голоса участкового Павла Кравцова, попутно сделав хитом душевную балладу о березах.

И все же особенное впечатление Сергей Безруков производит на зрителей в ролях исторических персонажей – Есенина, Пушкина, Высоцкого, генерала Каппеля, Василия Сталина, Троцкого, Бориса Годунова. Глубокое погружение в непростые, противоречивые образы, невероятная душевная и актерская работа Безрукова привлекают все больше и больше поклонников.

Киноиндустрия со временем стала тесной для его таланта, и Сергей с воодушевлением и свойственным ему азартом пробует себя в новых амплуа.

Всю жизнь Сергей хранил мечту стать музыкантом. А решившись, воплотил ее с феноменальной скоростью. Летом 2018 года артист собрал группу, а уже осенью ко дню рождения Безрукова было готово двухчасовое шоу для московского Крокус Сити Холла, выпущен клип «Не про нас» и дебютный альбом. 13 декабря #Безруковшоу увидят и минчане.

Специально для шоу Сергей написал две пронзительные композиции на стихи своего любимого поэта Сергея Есенина. В исполнении артиста в Минске также прозвучат произведения Владимира Высоцкого. И конечно, песни, исполненные Безруковым в популярных фильмах, включая народный хит «Березы» из сериала «Участок».

И уже в самом финале, когда будет казаться, что Безруков продемонстрировал все свои таланты, актер удивит снова: в рок-версии поэмы «Евгений Онегин» Сергей исполнит электро-соло на оригинальной гитаре-лопате.

Музыкально-драматический проект #Безруковшоу минчане смогут увидеть 13 декабря в концертном зале «Минск».

Стоимость билетов от 45 до 160 рублей.

Купить билеты можно на сайте организатора мероприятия http://atomenterglobal.by/ (без комиссии), на сайтах билетных операторов, а также в кассах города.