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17. 07. 2019

Белорусские банки предупреждают о мошенниках в Viber

Белорусские банки предупреждают своих клиентов о мошенниках, которые действуют через поддельные аккаунты в мессенджере Viber. Беларусбанк, Приорбанк и МТБанк призывают людей быть бдительными и не вестись на уловки злоумышленников.

В частности, белорусам рассылают сообщения от поддельного аккаунта «Беларусбанк Онлайн», который зарегистрирован на иностранный номер, но имеет официальный логотип банка. Поэтому стоит быть внимательными, если вы получили сообщение о том, что ваша карточка якобы заблокирована и что нужно связаться с отправителем в Viber.
 
Банки настоятельно рекомендуют клиентам никому не сообщать реквизиты своей карточки, а также логин и пароль от мобильного и интернет-банкинга или одноразовый СМС-пароль. Банк никогда не будет требовать полный номер карточки (при необходимости – только 4 последние цифры и ФИО клиента), ее период действия, пароли от интернет-банка.
 
О случаях мошенничества с рассылкой подобных сообщений предупреждают также МТБанк и Приорбанк.

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