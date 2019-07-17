Белорусские банки предупреждают о мошенниках в Viber

Белорусские банки предупреждают своих клиентов о мошенниках, которые действуют через поддельные аккаунты в мессенджере Viber. Беларусбанк, Приорбанк и МТБанк призывают людей быть бдительными и не вестись на уловки злоумышленников.

В частности, белорусам рассылают сообщения от поддельного аккаунта «Беларусбанк Онлайн», который зарегистрирован на иностранный номер, но имеет официальный логотип банка. Поэтому стоит быть внимательными, если вы получили сообщение о том, что ваша карточка якобы заблокирована и что нужно связаться с отправителем в Viber.

Банки настоятельно рекомендуют клиентам никому не сообщать реквизиты своей карточки, а также логин и пароль от мобильного и интернет-банкинга или одноразовый СМС-пароль. Банк никогда не будет требовать полный номер карточки (при необходимости – только 4 последние цифры и ФИО клиента), ее период действия, пароли от интернет-банка.

О случаях мошенничества с рассылкой подобных сообщений предупреждают также МТБанк и Приорбанк.