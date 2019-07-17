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17. 07. 2019

7-летний мальчик попал под машину во дворе дома в Мозыре

Семилетний мальчик выбежал на дорогу во дворе жилого дома в Мозыре и попал под колеса легковушки Peugeot. Его госпитализировали, сообщили в управлении ГАИ Гомельского облисполкома.

Наезд произошел на дворовой территории одного из домов на улице Нефтестроителей утром 16 июля. 41-летний мужчина за рулем Peugeot 207 сбил мальчика, который внезапно выбежал на дорогу.
 
Ребенок получил травмы и был госпитализирован в Мозырскую городскую больницу. Сейчас он находится в травматологическом отделении.
 
В ГАИ просят родителей напомнить детям, что нельзя выбегать или ехать на велосипеде перед близко идущим транспортом, поскольку водитель не способен остановиться за секунду. «Если ребенок не знает и не понимает, чем может обернуться его невнимательность, не отпускайте его на улицу без присмотра», - рекомендуют правоохранители.

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