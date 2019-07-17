В Беларуси завершается подача документов в вузы на бюджет

Сегодня в белорусских вузах завершается прием документов абитуриентов, которые хотят поступить на бюджет. Таким образом, у молодых людей осталось немного времени, чтобы окончательно определиться с будущей специальностью.

Прием документов на бюджетные места в вузах осуществлялся с 12 июля. Однако в последний день подачи документов в приемных комиссиях традиционно ожидается ажиотаж.

Абитуриенты, которые решили получать высшее образование на платной основе, могут подавать документы по 4 августа. Силовые и творческие вузы принимают документы по 31 июля и 2 августа соответственно.

В этом году высшие учебные заведения по всей Беларуси планируют принять около 55 тысяч первокурсников, в том числе 26,6 тыс. – на бюджетную форму обучения. Кроме того, они увеличили медицинские, IT-специальности, специальности физкультуры и спорта.