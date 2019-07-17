Экс-директор «Оптрона» получил 11 лет колонии за взятки

Бывшему генеральному директору столичного приборостроительного завода «Оптрон» дали 11 лет лишения свободы за взятки. Приговор был вынесен судом Первомайского района Минска, сообщается на сайте Верховного суда.

Экс-руководителя завода признали виновным в получении взятки и приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Его имущество будет конфисковано.

Бывший начальник службы безопасности и охраны этого же предприятия, который являлся пособником гендиректора, отправится за решетку на 5 лет. У него также конфискуют имущество. Его признали виновным в пособничестве в получении взятки повторно, путем вымогательства и в особо крупном размере.

О задержании гендиректора «Оптрона» стало известно в середине февраля. Он попался на взятке в 23 тысячи долларов, хотя хотел получить от коммерческой фирмы в пять раз больше. В МВД показали видео задержания