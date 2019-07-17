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17. 07. 2019

Экс-директор «Оптрона» получил 11 лет колонии за взятки

Источник фото: Следственный комитет

Бывшему генеральному директору столичного приборостроительного завода «Оптрон» дали 11 лет лишения свободы за взятки. Приговор был вынесен судом Первомайского района Минска, сообщается на сайте Верховного суда.

Экс-руководителя завода признали виновным в получении взятки и приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Его имущество будет конфисковано. 
 
Бывший начальник службы безопасности и охраны этого же предприятия, который являлся пособником гендиректора, отправится  за решетку на 5 лет. У него также конфискуют имущество. Его признали виновным в пособничестве в получении взятки повторно, путем вымогательства и в особо крупном размере. 
 
О задержании гендиректора «Оптрона» стало известно в середине февраля. Он попался на взятке в 23 тысячи долларов, хотя хотел получить от коммерческой фирмы в пять раз больше. В МВД показали видео задержания.

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