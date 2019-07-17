Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2019, среда, 16:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
17. 07. 2019

Лукашенко и Путин проводят неформальную встречу на Валааме

17 июля начался рабочий визит Александра Лукашенко в Российскую Федерацию. Глава белорусского государства вместе с Владимиром Путиным отправился в Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, который находится на острове Валаам в Ладожском озере.

смотрите также Лукашенко отправится в Санкт-Петербург на встречу с Путиным
Александр Лукашенко и Владимир Путин осмотрели территорию монастыря и посетили основной храм обители, где подошли к мощам основателей Валаама Сергия и Германа, а также мощам Антипа Валаамского. Возле иконы Валаамской Божьей Матери президенты и сын белорусского лидера Николай зажгли свечи. 
 
Лукашенко и Путин встречаются в неформальной обстановке в преддверии их участия в VI Форуме регионов Беларуси и России, который состоится завтра в Санкт-Петербурге.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Коротко о себе: иногда моргаю, люблю дышать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.