Лукашенко и Путин проводят неформальную встречу на Валааме

17 июля начался рабочий визит Александра Лукашенко в Российскую Федерацию. Глава белорусского государства вместе с Владимиром Путиным отправился в Спасо-Преображенский Валаамский мужской монастырь, который находится на острове Валаам в Ладожском озере.

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Александр Лукашенко и Владимир Путин осмотрели территорию монастыря и посетили основной храм обители, где подошли к мощам основателей Валаама Сергия и Германа, а также мощам Антипа Валаамского. Возле иконы Валаамской Божьей Матери президенты и сын белорусского лидера Николай зажгли свечи.

Лукашенко и Путин встречаются в неформальной обстановке в преддверии их участия в VI Форуме регионов Беларуси и России, который состоится завтра в Санкт-Петербурге.