Белорусские таможенники каждый час оформляют 250 грузовых и 670 легковых авто

В первом полугодии через таможенную границу Беларуси проследовало более 4 млн транспортных средств, сообщает Государственный таможенный комитет. Каждый час таможенники оформляют 250 грузовых и 670 легковых машин.

По информации ГТК, белорусские таможенники оформляют около 6 тысяч грузовых машин в сутки, 250 автопоездов – в час. Всего за январь-июнь 2019 года через таможенную границу Беларуси проследовало более 4 млн транспортных средств – около 1,1 млн грузовых, 3 млн легковых и 100 тысяч автобусов.

В Государственном таможенном комитете также уточнили, что количество перемещаемых железнодорожных составов возросло на 5,7% и составило 45 тысяч единиц.

«Информатизация деятельности белорусской таможни, переход на автоматизацию таможенных операций, введение принципа «одного окна», совершенствование базы технических средств таможенного контроля, а также инфраструктуры пунктов пропуска позволяют эффективно работать таможенникам в условиях постоянно растущих транспортных и товаропотоков», - заключили в ГТК.