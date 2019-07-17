Белорусские таможенники каждый час оформляют 250 грузовых и 670 легковых авто

В первом полугодии через таможенную границу Беларуси проследовало более 4 млн транспортных средств, сообщает Государственный таможенный комитет. Каждый час таможенники оформляют 250 грузовых и 670 легковых машин.
«Информатизация деятельности белорусской таможни, переход на автоматизацию таможенных операций, введение принципа «одного окна», совершенствование базы технических средств таможенного контроля, а также инфраструктуры пунктов пропуска позволяют эффективно работать таможенникам в условиях постоянно растущих транспортных и товаропотоков», - заключили в ГТК.
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