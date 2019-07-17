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17. 07. 2019

Белорусские таможенники каждый час оформляют 250 грузовых и 670 легковых авто

В первом полугодии через таможенную границу Беларуси проследовало более 4 млн транспортных средств, сообщает Государственный таможенный комитет. Каждый час таможенники оформляют 250 грузовых и 670 легковых машин.

По информации ГТК, белорусские таможенники оформляют около 6 тысяч грузовых машин в сутки, 250 автопоездов – в час. Всего за январь-июнь 2019 года через таможенную границу Беларуси проследовало более 4 млн транспортных средств – около 1,1 млн грузовых, 3 млн легковых и 100 тысяч автобусов.
 
В Государственном таможенном комитете также уточнили, что количество перемещаемых железнодорожных составов возросло на 5,7% и составило 45 тысяч единиц.
 
«Информатизация деятельности белорусской таможни, переход на автоматизацию таможенных операций, введение принципа «одного окна», совершенствование базы технических средств таможенного контроля, а также инфраструктуры пунктов пропуска позволяют эффективно работать таможенникам в условиях постоянно растущих транспортных и товаропотоков», - заключили в ГТК.
 

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