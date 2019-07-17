Audi - 110 лет успеха на мировом автомобильном рынке

16 июля концерн Audi отмечает 110 лет со дня основания бренда, когда автомобильный пионер Август Хорьх основал Август Хорьх Automobilwerke GmbH в Цвиккау, Германия. Через некоторое время он переименовал компанию в честь латинского перевода своей фамилии, назвав ее Audi Automobilwerke. Уже через год мир увидел первый автомобиль Audi-A.

В настоящие дни немецкий автоконцерн Audi успешно воплощает свою основную идею «превосходства высоких технологий» на девяти заводах, выпуская около 2 млн. автомобилей в год. Компания бережно хранит традиции, уделяя большое внимание квалификации специалистов, оригинальной производственной системе Audi Production System, а также совершенным логистическим процессам, что позволяет неизменно удерживать лидирующую позицию по продаже автомобилей в премиальном сегменте.

«Нам особенно приятно, что 110-летие Audi на мировом автомобильном рынке совпало с 25-летием работы компании в Беларуси. У нас большие планы, в ближайшее время мы ожидаем значительное обновление модельного ряда Audi: увидят свет абсолютно новые модели Audi A3 и Q3, появятся рестайлинговые версии Audi A4, А5 и Q7. Следующий год ознаменуется появлением на нашем рынке электромобиля Audi e-tron. Двойной юбилей Audi дает нам не только повод для гордости, но и мотивирует всех сотрудников продолжить писать историю успеха компании», - поделился с нами генеральный директор ООО «Автосалон-АВ», официального импортера Audi в Беларуси, Владислав Сергеевич Туркин.

ООО «Автосалон-АВ» является официальным представителем Audi в Беларуси с 1994 года. На сегодняшний день в Минске работают два официальных дилера Audi: автоцентр полного цикла «Audi Центр Минск» (ООО "ЭЙС-МОТОРС") и «Audi Сервис Центр Серова» (ООО "Автосалон-АВ").

«Audi Центр Минск» начал свою работу в 2015 году. Он построен согласно новой фирменной концепции «Audi Терминал» и сочетает в себе просторный шоу-рум, в котором представлены самые популярные модели компании из Ингольштадта, а также большую сервисную зону на 19 постов, склад запасных частей и аксессуаров с расширенным ассортиментом, зону кузовного ремонта.

«Audi Сервис Центр Серова» оснащен 11 подъемниками и всем необходимым специальным инструментом и стендами для осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей, в том числе кузовного.

Обслуживание в дилерских центрах проводится командами профессионалов с многолетним опытом работы с брендом Audi согласно стандартам качества немецкого завода-производителя.

Компания Audi основана 16 июля 1909 года немецким инженером Августом Хорьхом. Технологическое лидерство компании закреплено в слогане "Превосходство высоких технологий". На данный момент компания входит в тройку лидирующих производителей автомобилей класса «премиум».

В 2015 году AUDI AG продемонстрировал рекордные показатели продаж: по всему миру было передано 1 803 246 автомобилей. Автомобили Audi выпускаются в Ингольштадте и Некарсульме (Германия), Дьер (Венгрия), Чанчунь (Китай), Брюссель (Бельгия) и Марторелле (Испания), Братислава (Словакия), Аурангабау (Индия). В 2016 году была запущена совершенно новая, ультрасовременная производственная площадка в Мексике.

Современный модельный ряд автомобилей Audi включает в себя десятки легковых моделей - от компактного хэтчбека А1 до представительского седана А8 – а также модели класса SUV: Q3, Q5 и Q7, Q8. Слоган бренда Audi – Превосходство высоких технологий.