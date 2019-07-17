В I полугодии ВВП Беларуси вырос на 0,9%

В первом полугодии валовой внутренний продукт Беларуси вырос на 0,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом в среду, 17 июля, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, в январе-июне объем ВВП Беларуси в текущих ценах составил 60,3 млрд рублей. Это на 0,9% больше, чем было в первой половине 2018 года.

«Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,9%», - уточнили в Белстате.

Также в комитете привели данные о производстве промышленной продукции в первом полугодии. Объем промышленного производства в текущих ценах составил 55,6 млрд рублей, продемонстрировав рост на 0,1%. Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений сработали в плюс – рост составил 1,2%. Объем производства в горнодобывающей промышленности за полгода вырос на 1,1%, обрабатывающей промышленности – 0,2%.

прогнозируют ускорение роста ВВП в третьем квартале. По его словам, к этому приведут восстановление положительной динамики в сельском хозяйстве, а также перераспределение поставок нефти. Ранее заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич заявил, что онив третьем квартале. По его словам, к этому приведут восстановление положительной динамики в сельском хозяйстве, а также перераспределение поставок нефти.

Власти ожидают, что по итогам года рост ВВП должен составить 4%.