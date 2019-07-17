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17. 07. 2019

В Воложине 21-летняя девушка убила собаку соседки после ссоры

В Воложине 21-летняя девушка из-за обиды зарезала собаку, которая находилась на привязи во дворе соседки. В отношении нее возбудили уголовное дело, сообщили сегодня в областном управлении Следственного комитета.

Как установили правоохранители, ночью 13 мая 212-летняя девушка пришла к дому соседки и ударила ножом собаку, которая находилась на привязи. На следующее утро хозяйка обнаружила умершую собаку и сообщила об этом в милицию.
 
В отношении жительницы Воложина возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. Предварительно установлено, что девушка таким образом решила отомстить соседке, затаив на нее обиду после ссоры.

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