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17. 07. 2019

Беларусь и Россия урегулируют проблему с автоперевозками до конца года

Во время VI Форума регионов Беларуси и России министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко сообщил, что Беларусь и Россия намерены урегулировать проблему с автоперевозками до конца года. «Есть определенные болевые точки, над которыми мы работаем», - заявил он.

Сейчас стороны работают над унификацией законодательства в разных сферах транспортной деятельности, включая автомобильные перевозки, и над соответствующим соглашением, сообщил Алексей Авраменко. Министр отметил, что подписание документа планируется совершить до конца этого года.
 
Он также уточнил, что документ будет комплексным, в нем пропишут вопросы регулирования разрешительной системы, использования малотоннажного транспорта. «Соглашение регулирует все наше взаимодействие в части автомобильного транспорта», - цитирует белорусского чиновника БелТА.

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