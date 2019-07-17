Лента RSS
Подписаться на ленту
17 июля 2019, среда, 19:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
17. 07. 2019

Работа в ИТ: конкуренция, топ вакансий и динамика зарплат

Количество вакансий в ИТ растет
 
Во 2 квартале 2019 года по количеству размещаемых вакансий на сайте rabota.tut.by сфера ИТ заняла 2 место (12,4% от общего количества вакансий), на первом традиционно профессиональная область «Продажи».
 
Количество ежедневно доступных вакансий в ИТ во 2 квартале увеличилось на 2,9% по сравнению с 1 кварталом 2019 года.
 
 
ИТ-соискатели стали активнее
 
Доля резюме ИТ-специалистов выросла до 5,2% от общего количества, размещенных на сайте rabota.tut.by. Наиболее активным месяцем по поиску работы в ИТ-сфере оказался апрель.
 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года во 2 квартале 2019 года соискатели были более активны: 9 113 резюме (+12,0%) против 8 135 резюме.
 
 
ТОП в ИТ
 
Список наиболее популярных специализаций среди ИТ-соискателей и работодателей традиционно возглавили «Программирование, разработка» и «Инженер». Но впервые за долгое время в данный ТОП-5 попала специализация «Тестирование».
 
 
Конкуренция в ИТ стабильна
 
В течение нескольких последних кварталов тенденции ИТ-сферы и общего рынка труда немного разошлись. Так, например, во 2 квартале 2019 года по сравнению с 1 кварталом общая конкуренция снизилась. В области ИТ конкуренция же стабильна с конца 2018 года – 2,8 резюме на 1 вакансию.
 
 
Заработные платы в ИТ
 
Наиболее востребованными во 2 квартале, как и в 1 квартале, стали QA-инженеры, Java-разработчики и PHP-разработчики. Ниже представлены наиболее востребованные позиции с аналитикой заработных плат.
 
 
Медианное значение заработной платы – величина, которая показывает, что 50% работодателей предлагают заработные платы больше данного значения, другая половина работодателей готовы платить меньше указанной величины.
 
Если конкуренция в ИТ во 2 квартале 2019 года не сильно изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, то о заработных платах такое сказать нельзя. За год выросло медианное значение заработной платы Senior’ов, работающих с PHP - +14,0 %. А вот зарплата по .NET (Senior) осталась на уровне 3 000$.
 
Говоря о специалистах уровня Middle, можно заметить, что медианные значения заработной платы .NET и Java developers выросли на 16,7% и 20,0%, соответственно. Противоположная ситуация наблюдается с JS (-13,5%), PHP (-15,6%) и QA (-3,3%).
 
Также, следует отметить, что почти 60% вакансий размещены для соискателей с опытом 1-3 года. 22,4% вакансий доступны для новичков и специалистов без опыта.
 
Чтобы получать больше информации о том, как работать и развиваться в сфере ИТ, присоединяйтесь к Telegram-каналу Level Up в IT, а также профессиональным сообществам в Facebook IT-Level Up, ВКонтакте – «Эй, что в ИТ?», группе в LinkedIn Level Up в IT. Приглашайте друзей и будьте в курсе последних новостей и тенденций работы в сфере ИT!
 
Справка о компании: 
 
РАБОТА.TUT.BY - сервис по поиску работы и подбору персонала в Беларуси
 

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Коротко о себе: иногда моргаю, люблю дышать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Стоит ли вынести военные парады и салюты за территорию Минска?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.