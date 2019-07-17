Работа в ИТ: конкуренция, топ вакансий и динамика зарплат

Количество вакансий в ИТ растет
Во 2 квартале 2019 года по количеству размещаемых вакансий на сайте rabota.tut.by
сфера ИТ заняла 2 место (12,4% от общего количества вакансий), на первом традиционно профессиональная область «Продажи».
Количество ежедневно доступных вакансий в ИТ во 2 квартале увеличилось на 2,9% по сравнению с 1 кварталом 2019 года.
ИТ-соискатели стали активнее
Доля резюме ИТ-специалистов выросла до 5,2% от общего количества, размещенных на сайте rabota.tut.by. Наиболее активным месяцем по поиску работы в ИТ-сфере оказался апрель.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года во 2 квартале 2019 года соискатели были более активны: 9 113 резюме (+12,0%) против 8 135 резюме.
ТОП в ИТ
Список наиболее популярных специализаций среди ИТ-соискателей и работодателей традиционно возглавили «Программирование, разработка» и «Инженер». Но впервые за долгое время в данный ТОП-5 попала специализация «Тестирование».
Конкуренция в ИТ стабильна
В течение нескольких последних кварталов тенденции ИТ-сферы и общего рынка труда немного разошлись. Так, например, во 2 квартале 2019 года по сравнению с 1 кварталом общая конкуренция снизилась. В области ИТ конкуренция же стабильна с конца 2018 года – 2,8 резюме на 1 вакансию.
Заработные платы в ИТ
Наиболее востребованными во 2 квартале, как и в 1 квартале, стали QA-инженеры, Java-разработчики и PHP-разработчики. Ниже представлены наиболее востребованные позиции с аналитикой заработных плат.
Медианное значение заработной платы – величина, которая показывает, что 50% работодателей предлагают заработные платы больше данного значения, другая половина работодателей готовы платить меньше указанной величины.
Если конкуренция в ИТ во 2 квартале 2019 года не сильно изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, то о заработных платах такое сказать нельзя. За год выросло медианное значение заработной платы Senior’ов, работающих с PHP - +14,0 %. А вот зарплата по .NET (Senior) осталась на уровне 3 000$.
Говоря о специалистах уровня Middle, можно заметить, что медианные значения заработной платы .NET и Java developers выросли на 16,7% и 20,0%, соответственно. Противоположная ситуация наблюдается с JS (-13,5%), PHP (-15,6%) и QA (-3,3%).
Также, следует отметить, что почти 60% вакансий размещены для соискателей с опытом 1-3 года. 22,4% вакансий доступны для новичков и специалистов без опыта.
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