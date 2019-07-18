Роуминг между Беларусью и Россией могут отменить уже в августе

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович на полях VI Форума регионов в Санкт-Петербурге заявил, что решение об отмене роуминга между Беларусью и Россией будет приниматься в августе.

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Руководитель верхней палаты белорусского парламента отметил, что белорусские операторы понимают проблему, пишет БелТА . Конкретные решения об отмене роуминга между Беларусью и Россией в рамках Союзного государства, уточнил он, будут приниматься на встрече в начале августа в Полоцке.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко со своей стороны заявила о готовности российской стороны к подписанию документа. Она уверена, что данный вопрос будет решен до середины сентября. Накануне ее заместитель Юрий Воробьев объяснил, с чем связана задержка с отменой роуминга.

По его словам, роуминг между Беларусью и Россией не могут отменить из-за мобильных операторов: «это связано не с государственной политикой наших стран, а чисто с экономической позицией владельцев сетей».