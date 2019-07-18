Минчанин под предлогом продажи мебели, дверей и окон обманул 170 человек

В Минске задержали 39-летнего мужчину, который под предлогом продажи мебели и окон завладел деньгами не менее 170 человек. По информации Следственного комитета, размер ущерба составил более 120 тысяч рублей.

С апреля 2017 гола по сентябрь 2018-го 39-летний директор ЧТУП «Райтлайн» (на фото) обманул 170 человек. Он разместил в региональных газетах объявления о продаже мебели, окон, дверей в кредит и начал брать с обратившихся к нему клиентов предоплату. Люди доверились минчанину и потеряли более 120 тысяч рублей.

После получения денег мужчина переставал выходить на связь. Действия минчанина квалифицированы следствием как мошенничество, он находится под стражей.

Следователи полагают, что потерпевших может быть больше. Обращаться по телефонам 8 (044) 500-31-11, 8 (017) 389-54-41 и 8 (017) 389-55-55.