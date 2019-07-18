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18. 07. 2019

За полгода таможенники пресекли более 300 попыток ввоза наркотиков

Источник фото: ГТК

В первой половине 2019 года белорусские таможенники пресекли более 300 попыток ввоза на территорию республики наркотических средств и психотропов. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

В первом полугодии таможенные органы Беларуси выявили и пресекли 307 попыток незаконного перемещения через таможенную границу наркотиков и психотропов, что в два раза больше, чем было в аналогичном периоде 2018 года. В итоге было возбуждено 101 уголовное дело.
 
«Из незаконного оборота изъято около 623 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также более 5 тыс. единиц медицинских препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества», - отметили в ГТК.
 
За последние дни в пункте пропуска «Брест» кинологи Брестской таможни пресекли три попытки ввоза  марихуаны. 24-летний житель Москвы, который пересекал границу Польши и Беларуси на микроавтобусе, спрятал марихуану среди личных вещей в рюкзаке.
 
 
Двое жителей Гродненской области, возвращаясь на рейсовом автобусе из Варшавы, везли в чемодане аналогичное вещество. А 26-летняя жительница Минска пыталась провезти через границу марихуану в косметичке.
 
 
Все граждане были задержаны. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.
 

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