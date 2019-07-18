За полгода таможенники пресекли более 300 попыток ввоза наркотиков

В первой половине 2019 года белорусские таможенники пресекли более 300 попыток ввоза на территорию республики наркотических средств и психотропов. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет.

В первом полугодии таможенные органы Беларуси выявили и пресекли 307 попыток незаконного перемещения через таможенную границу наркотиков и психотропов, что в два раза больше, чем было в аналогичном периоде 2018 года. В итоге было возбуждено 101 уголовное дело.

«Из незаконного оборота изъято около 623 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также более 5 тыс. единиц медицинских препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества», - отметили в ГТК.

За последние дни в пункте пропуска «Брест» кинологи Брестской таможни пресекли три попытки ввоза марихуаны. 24-летний житель Москвы, который пересекал границу Польши и Беларуси на микроавтобусе, спрятал марихуану среди личных вещей в рюкзаке.

Двое жителей Гродненской области, возвращаясь на рейсовом автобусе из Варшавы, везли в чемодане аналогичное вещество. А 26-летняя жительница Минска пыталась провезти через границу марихуану в косметичке.

Все граждане были задержаны. Им грозит от трех до семи лет лишения свободы.