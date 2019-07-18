Милиция нашла женщину, облившую маслом здание духовной академии в Минске

Столичная милиция нашла женщину, которая месяц назад облила масло здание Минской духовной академии, которое признано историко-культурной ценностью. Она объяснила, зачем так поступила, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Как ранее сообщалось, инцидент произошел вечером 13 мая на улице Зыбицкой. Неизвестная женщина облила жидкостью, похожей на растительное масло, здание духовной академии. После резонанса в СМИ милиционерам удалось установить личность женщины.

55-летняя жительница Минска объяснила свой поступок тем, что испытывает неприязненное отношение к церкви.

Материалы проверки находятся в Центральном (г. Минска) райотделе Следственного комитета, где действиям женщину дадут правовую оценку. То, что она сделала, могут квалифицировать как надругательство над историко-культурными ценностями.