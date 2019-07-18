Генсек ООН в сентябре прибудет с визитом в Беларусь

В начале сентября в Минске пройдет международная конференция «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий». Ожидается, что в ней примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, о чем сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Беларуси.

Антониу Гутерриш встретился накануне в штаб-квартире организации в Нью-Йорке с Постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым. В ходе беседы он высоко оценил усилия Беларуси в области укрепления международной и региональной безопасности.

Стороны обсудили ход подготовки к проведению в Минске международной конференции высокого уровня, на которой будет рассматриваться вопрос борьбы с терроризмом при помощи инновационных подходов и новых технологий. Она пройдет 3-4 сентября.

Генеральный секретарь ООН планирует принять участие в этой конференции. Это будет его первый визит в Беларусь.