Лента RSS
Подписаться на ленту
18 июля 2019, четверг, 15:27
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
18. 07. 2019

Генсек ООН в сентябре прибудет с визитом в Беларусь

Источник фото: МИД Беларуси

В начале сентября в Минске пройдет международная конференция «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий». Ожидается, что в ней примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, о чем сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Беларуси.

Антониу Гутерриш встретился накануне в штаб-квартире организации в Нью-Йорке с Постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым. В ходе беседы он высоко оценил усилия Беларуси в области укрепления международной и региональной безопасности.
 
Стороны обсудили ход подготовки к проведению в Минске международной конференции высокого уровня, на которой будет рассматриваться вопрос борьбы с терроризмом при помощи инновационных подходов и новых технологий. Она пройдет 3-4 сентября. 
 
Генеральный секретарь ООН планирует принять участие в этой конференции. Это будет его первый визит в Беларусь.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Коротко о себе: иногда моргаю, люблю дышать.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.