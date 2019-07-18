Лукашенко предложил Путину до 8 декабря разобраться со всеми проблемами

18 июля Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину решить все спорные вопросы в отношениях Беларуси и России, а также подготовить программу действий по интеграции до 8 декабря – к 20-летию Союзного договора. Об этом сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

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Белорусский лидер напомним, что в декабре будет 20 лет Союзному договору, и, по его мнению, стороны не должны вынести за пределы этого срока ни одной проблемы. В связи с этим Александр Лукашенко предложил разобраться со всеми текущими проблемами к этой дате и рамках Высшего Госсовета утвердить стратегию дальнейших действий по интеграции.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что Беларусь является самым близким стратегическим союзником России, а российская сторона – крупнейшим инвестором в белорусскую экономику. По его словам, работа ведется по всем направлениям: «и в сфере безопасности, и военного дела, в оборонке, в экономике». Также он обратил внимание на объем товарооборота, который «не может не радовать».

«Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше», - Владимир Путин.

Встреча президентов Беларуси и России проходит перед пленарным заседанием VI Форума регионов. В центре внимания будут находиться вопросы развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Союзного государства.