МИД дал рекомендации для белорусов, которые собираются в Израиль

В связи с ростом количества отказов белорусским гражданам во въезде в Израиль министерство иностранных дел напомнило о порядке пересечения границы этого государства. Рекомендации для тех, кто собрался в Израиль, опубликованы на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

В МИД отметили, что миграционным службам Израиля предоставлены полномочия принимать решения об отказе во въезде на этапе прохождения пограничного контроля. При планировании поездок следует придерживаться следующих рекомендаций.

При поездках любого вида (туристической, паломнической, служебной и т.д.) нужно обязательно иметь при себе обратный авиабилет и медицинскую страховку, которая действует в Израиле в течение всего срока пребывания, а также достаточную сумму денег - наличными или выписку с карт-счета и кредитную карту.

Если вы едете к кому-то в гости, обязательно наличие приглашения принимающих лиц, их адреса, номера телефонов и ксерокопии удостоверения личности. Если возникнет спорная ситуация, попросите сотрудников иммиграционной службы связаться с приглашающими лицами. Однако не стоит ехать в Израиль по приглашению граждан Беларуси, не имеющих израильского гражданства или статуса постоянно проживающего на территории Израиля, в том числе – находящихся в стране по рабочей визе. Также лучше не ехать в эту страну в период рассмотрения поданных документов для репатриации, советует МИД.

Если поездка носит туристический или паломнический характер, нужно иметь договор с туристической компанией, обратный билет, программу тура, оплаченную бронь гостиницы или подтверждение проживания в монастыре. Если вы отправляетесь в Израиль с целью прохождения лечения, заручитесь подтверждающим письмом от израильского медучреждения.

При собеседовании с иммиграционной службой следует вести себя спокойно и уверенно, на все вопросы отвечать честно и с достоинством. Кроме того, воздержитесь от удаления каких-либо контактов или переписки на мобильном телефоне, будьте готовы пояснить происхождение любого израильского номера в вашей телефонной книжке.

«В случае отказа во въезде в страну обратиться с просьбой детально разъяснить причины отказа на понятном въезжающему языке, порядок обжалования принятого решения с возможным подключением израильских адвокатов, предоставить возможность связаться с родными для предупреждения их о сложившейся ситуации и информирования о предполагаемом сроке возвращения в страну вылета», - заключили в МИД.