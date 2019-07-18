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18. 07. 2019

В выходные в Беларуси ожидается до 30 градусов жары

В эти выходные в Беларуси погода коренным образом изменится: на смену прохладным и дождливым дням придет летняя жара. В воскресенье температура воздуха поднимется до 30 градусов, прогнозируют синоптики.

По данным Белгидромета, завтра по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди, днем могут прогреметь грозы. Предстоящей ночью температура воздуха составит от 7 до 13 градусов, днем потеплеет до 18-26.
 
В субботу, 20 июля, небольшие дожди возможны лишь днем местами по Брестской области. Ночью термометр покажет 8-14 градусов, а во второй половине дня воздух прогреется до 21-28 градусов.
 
В воскресенье, 21 июля, днем местами по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночные часы будет от 10 до 17 градусов, днем ожидается до 23-29 градусов, в Брестской области - до +30.

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