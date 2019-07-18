Лукашенко предложил России провести вместе крупные спортивные форумы

Выступая сегодня на заседании VI Форума регионов Беларуси и России, Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину подумать о совместных с Россией заявках на проведение крупных спортивных форумов.

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Александр Лукашенко напомнил, что ранее и Беларусь, и Россия уже принимали международные спортивные соревнования. В 2018 году Россия успешно провела чемпионат мира по футболу, а в Беларуси недавно состоялись II Европейские игры.

Белорусский лидер предложил подумать о проведении подобных соревнований в рамках единой заявки Беларуси и России. Финансирование мероприятий, по его словам, можно осуществить за счет бюджета Союзного государства.

В свою очередь Владимир Путин предложил совместно готовить белорусских и российских атлетов к крупным международным состязаниям, например, к предстоящим Олимпийским играм в Токио и Пекине. По его мнению, нужно расширить практику использования спортивной инфраструктуры Беларуси и России для совместной подготовки спортсменов.