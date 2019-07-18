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18. 07. 2019

Житель Новополоцка напал с ножницами на продавца, требуя 1 рубль

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

В Новополоцке пьяный мужчина отнял у продавца цветочного киоска 1 рубль, угрожая ножницами. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

По данным областной милиции, ограбление магазина по продаже цветов произошло во второй половине дня 16 июля. Сильно пьяный мужчина зашел в павильон, схватил лежавшие на столе ножницы и стал требовать, чтобы продавец дала ему 1 рубль. Испуганная женщина отдала мужчине деньги, а после его ухода обратилась в милицию.
 
Вскоре правоохранители настигли подозреваемого. Он рассказал, что хотел раздобыть деньги на выпивку, поэтому решил ограбить цветочный павильон. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК.

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