Житель Новополоцка напал с ножницами на продавца, требуя 1 рубль

В Новополоцке пьяный мужчина отнял у продавца цветочного киоска 1 рубль, угрожая ножницами. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

По данным областной милиции, ограбление магазина по продаже цветов произошло во второй половине дня 16 июля. Сильно пьяный мужчина зашел в павильон, схватил лежавшие на столе ножницы и стал требовать, чтобы продавец дала ему 1 рубль. Испуганная женщина отдала мужчине деньги, а после его ухода обратилась в милицию.

Вскоре правоохранители настигли подозреваемого. Он рассказал, что хотел раздобыть деньги на выпивку, поэтому решил ограбить цветочный павильон. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК.