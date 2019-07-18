Белорус приготовил «самые высокогорные» драники на Казбеке

Житель Могилева Андрей Малашонков поднялся на гору Казбек и на высоте 4 тысячи метров приготовил «самые высокогорные» драники. Видео, как ему удалось это сделать, мужчина опубликовал на своей странице в Instagram.

«Как вы думаете, что должен делать типичный белорус в горах?» - спрашивает мужчина в ролике, который был снят во время путешествия на гору Казбек.

Андрей показал, как приготовил на высоте 4 тысячи метров вкуснейшие драники, которые назвал самыми высокогорными.