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18. 07. 2019

Белорус приготовил «самые высокогорные» драники на Казбеке

Житель Могилева Андрей Малашонков поднялся на гору Казбек и на высоте 4 тысячи метров приготовил «самые высокогорные» драники. Видео, как ему удалось это сделать, мужчина опубликовал на своей странице в Instagram.

«Как вы думаете, что должен делать типичный белорус в горах?» - спрашивает мужчина в ролике, который был снят во время путешествия на гору Казбек.
 
Андрей показал, как приготовил на высоте 4 тысячи метров вкуснейшие драники, которые назвал самыми высокогорными.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫСОКОГОРНЫЙ ДРАНИК ❗️ ⠀ Гора КАЗБЕК ⠀ Друзья, вот и пришло время вам показать типичного Беларуса в горах и то чем он должен там заниматься 😁 ⠀ Рецепт высокогорных драников: Высота 4000м 1) Картофель 2шт 2) Щепотка соли 1шт 3) Щепотка перца 1шт 4) Масло 1ст.л 5) БЕЛАРУС 1шт ⠀ #Беларусь#Могилёв#Минск#Витебск#Гродно#Гомель#Брест#драники#Беларус#Беларусвгорах#горы#типичныйбеларус#tutmogilev#mogilevtut#поход#лучшегормогутбытьтолькогоры#горыгоры#люблюгоры#рецептдраников

Публикация от Горы Путешествия Мысли ⛰🗻🏕 (@andrei__malashonkov)

 

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