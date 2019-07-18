В центре Могилева открывают новые «Соседи» с пекарней и пиццерией

В центре Могилева 19 июля открывается новый супермаркет «Соседи». Помимо витрин и прилавков, здесь заработает собственная пекарня, пицца-точка Nravizza pizza и зона самообслуживания с кофе и апельсиновым фрешом. Магазин разместился в торгово-офисном центре «Атриум» на улице Первомайская, 57 и станет флагманским в городе.

Продуктовый супермаркет заработает в «Атриуме» до официального запуска комплекса. Это сделано в интересах потребителей – в центре Могилева давно не хватало качественного магазина.

«В центральной части города существует недостаток супермаркетов, где можно не только приобрести продукты, но и перекусить, выпить кофе. Сейчас такой объект в городе появится. Мы постарались сделать торговый зал удобным, а ассортимент – максимально широким и полезным», – объясняют в сети «Соседи».

Супермаркет не будет похож на обычные магазины: внутри позаботились о широких проходах между витринами, современном декоре и элементах навигации. Интересная деталь: над крышей холодильников в молочном отделе установили арт-композицию с коровами и другими домашними животными.

На площади свыше 700 кв.м. представят более 7000 наименований товаров. Покупателей ожидают привычные отделы с молочными продуктами, бакалеей и мясом. Будет и большая зона собственной кулинарии с полуфабрикатами и готовыми блюдами – от котлет до суши.

В магазине обустроена собственная пекарня, где будут готовить ароматную выпечку. На месте также станут выпекать популярные виды пиццы под брендом Nravizza. Каждый желающий сможет самостоятельно сделать себе стаканчик кофе или апельсинового фреша в зоне самообслуживания.

«Магазин ориентирован не только на жителей близлежащих домов. Мы рассчитываем, что за покупками будут приезжать из других районов. Поскольку в центральной части высокая концентрация офисов, в магазине будет много готовой еды «с собой». Все будет свежим и вкусным», – обещают в сети «Соседи».

Покупателей будут обслуживать 6 касс и инфоцентр. Работать магазин будет с 7 до 23 часов. Для автомобилистов предусмотрена бесплатная многоуровневая парковка.

Супермаркет в Могилеве станет 104-м в сети «Соседи». Сейчас она представлена в Минске и регионах с численностью работников более 4 000. Ритейлер активно развивает собственное производство и собственные торговые марки.