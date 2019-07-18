За полгода в Беларуси число самозанятых граждан выросло на 30%

В первой половине 2019 года количество самозанятых белорусов, по данным министерства по налогам и сборам, увеличилось на 30% по сравнению с таким же прошлогодним периодом.

В МНС отметили, что в Беларуси продолжает расти число физических лиц, желающих заниматься деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В I полугодии 2018 года в стране насчитывалось 25 958 самозанятых лиц, которые уплатили 2,16 млн единого налога. В январе-июне этого года от 33 671 плательщика в бюджет поступило более 3,81 млн рублей, передает БелТА В ведомстве также рассказали, каким видом деятельности предпочитают заниматься самозанятые белорусы. На 1 июля более четверти (9 420 человек) занимались продажей продукции цветоводства и декоративных растений, семян и рассады, животных (кроме котят и щенков), домашней выпечки и других кулинарных изделий. 6 358 человек оказывали парикмахерские и косметические услуги. На третьем месте по популярности - репетиторство (5 213 человек). Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby