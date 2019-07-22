ЕС выделил 5 млн евро на усиление безопасности на границе Беларуси

Европейский союз выделил 5 млн евро на совершенствование таможенного контроля и усиление безопасности на границе Беларуси, сообщили в Гродненской региональной таможне.

Два крупных международных проекта, по которым ведущим бенефициаром является Гродненская региональная таможня, находятся на стадии реализации. Финансовый вклад Евросоюза в проекты, направленные на совершенствование таможенного контроля и усиление безопасности на границе в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша — Беларусь — Украина» на 2014-2020 годы, составляет около 5 млн евро.

Около 1 млн евро пойдет на модернизацию локально-вычислительных сетей (ЛВС) в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» на границе с Польшей, что позволит усилить безопасность хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу. Реализация проекта также будет способствовать бесперебойной работе оборудования за счет установки новейших источников питания, отмечают в таможне.

Еще 4 млн евро выделено на строительство в «Берестовице» стационарного инспекционно -досмотрового комплекса (ИДК). Его применение поможет сократить время проведения таможенного контроля и будет способствовать усилению безопасности на белорусско-польской границе.