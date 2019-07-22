Минобразования утвердило список выпускных экзаменов в новом учебном году

Министерство образования определило перечень выпускных экзаменов, которые будут сдавать школьники в новом учебном году. Учащиеся 9-х классов будут проходить три испытания, 11-х классов – четыре.

Список выпускных экзаменов в 2019-2020 учебном году утвержден постановлением Минобразования от 10.07.2019 года № 105. Выпускники 9-х классов будут сдавать два языка – белорусский и русский, а также математику. Все испытания будут проводиться в письменной форме.

Обязательными экзаменами для выпускников 11-х классов являются математика, русский или белорусский язык на выбор (в письменной форме), а также иностранный язык и история Беларуси (в устной форме).

Школьникам, которые обучались на польском или литовском языках, также придется сдать еще этот язык. Ученики колледжей искусств сдают творческий экзамен по одному из специальных предметов, помимо основных испытаний.