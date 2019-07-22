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22. 07. 2019

СК: задержаны новые подозреваемые в двойном убийстве в Осиповичах

Источник фото: Следственный комитет

В уголовном деле об убийстве двух человек в Осиповичах появились новые фигуранты: правоохранители задержали троих подозреваемых и отпустили прежних. Подробности сообщили в Следственном комитете.

Двое жителей Осиповичей, которые ранее были задержаны по подозрению в двойном убийстве, оказались непричастными к делу и их отпустили из-под стражи. При этом правоохранители задержали новых подозреваемых - двое ранее судимых мужчин (1980 и 1977 г.р., жители Осиповичского и Любанского районов) и брат одного из них.
 
Также милиционеры обнаружили огнестрельное оружие, из которого могли застрелить 49-летнего мужчину и его 26-летнего племянника в Осиповичах. С новыми подозреваемыми сейчас проводятся следственные действия.

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