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22. 07. 2019

Автобус снес столб в Гомеле: 4 человека оказались в больнице

Источник фото: УВД Гомельского облисполкома

Сегодня утром на одной из улиц Гомеля автобус городского маршрута с пассажирами врезался в столб, в результате чего четыре человека, включая водителя, попали в больницу. ДТП произошло около 11:20, сообщает областная ГАИ.

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Автобус МАЗ двигался по маршруту «Вокзал – микрорайон Кленковский», как внезапно он выехал за пределы проезжей части и снес железобетонный столб. 43-летнего водителя, которому стало плохо за рулем, и троих пассажиров увезли с места происшествия в больницу.
 
Авария привела к тому, что движение троллейбусов на этом участке оказалось затруднено. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
 

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