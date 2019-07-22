Беларусь готова участвовать в восстановлении Сирии – Лукашенко

«В процессе восстановления вашей страны после этой ужасной войны вы всегда можете рассчитывать на Беларусь», - заявил Александр Лукашенко в ходе сегодняшней встречи с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом.

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Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь очень внимательно следит за ситуацией в Сирии и с первых дней конфликта была на стороне сирийского народа и руководства этой страны. По его словам, у Беларуси и Сирии нет закрытых тем для сотрудничества. «Мы готовы сделать все, на что способна Беларусь», - заверил белорусский лидер.

В свою очередь Валид аль-Муаллем передал Александру Лукашенко и белорусскому народу благодарность от президента Сирии Башара Асада за поддержку в этот сложный период. Власти этой страны рассчитывают на то, что Беларусь будет участвовать в процессе восстановления Сирии. «Мы предоставим приоритет всем белорусским компаниям, которые желают в этом участвовать», – пообещал министр.

Стороны пришли к выводу, что экономическое сотрудничество должно развиваться, чтобы соответствовать тесным политическим контактам, которые установились между странами. Это является главной задачей двусторонних отношений на данном этапе.