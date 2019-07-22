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22. 07. 2019

В августе трудовые пенсии белорусов вырастут на 6,6%

22 июля стало известно, что в следующей месяце в Беларуси произойдет очередное повышение трудовых пенсий. С 1 августа пенсионные выплаты вырастут в среднем на 6,6%.

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Как сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента, с 1 августа будет произведен перерасчет трудовых пенсий, в результате чего выплаты увеличатся в среднем на 6,6%. Повышение пенсий произойдет за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
 
После перерасчета размер пенсий вырастет почти на 27 рублей по сравнению с июлем – до 431,8 рубля. Средний размер пенсий по возрасту составит 446,1 рубля.
 
На повышение пенсий в августе государство дополнительно потратит 66,2 млн рублей в месяц или 331 млн рублей до конца года.

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