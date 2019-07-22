В августе трудовые пенсии белорусов вырастут на 6,6%

22 июля стало известно, что в следующей месяце в Беларуси произойдет очередное повышение трудовых пенсий. С 1 августа пенсионные выплаты вырастут в среднем на 6,6%.
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новость
22 июля стало известно, что в следующей месяце в Беларуси произойдет очередное повышение трудовых пенсий. С 1 августа пенсионные выплаты вырастут в среднем на 6,6%.
- Помнишь, я желала всем бюрократам гореть в аду?
- Ну?
- Я передумала. Их нужно направлять в рай. Но чтобы на входе у них документы не принимали, и отправляли на доработку!