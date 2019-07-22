При выезде в Польшу через «Брузги» возможны трудности с движением

С 23 июля в пункте пропуска «Кузница» (сопредельный с белорусской стороны – «Брузги») будут проводиться ремонтные работы, предупреждает Государственный пограничный комитет Беларуси.
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С 23 июля в пункте пропуска «Кузница» (сопредельный с белорусской стороны – «Брузги») будут проводиться ремонтные работы, предупреждает Государственный пограничный комитет Беларуси.
- Помнишь, я желала всем бюрократам гореть в аду?
- Ну?
- Я передумала. Их нужно направлять в рай. Но чтобы на входе у них документы не принимали, и отправляли на доработку!