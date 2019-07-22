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22. 07. 2019

При выезде в Польшу через «Брузги» возможны трудности с движением

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

С 23 июля в пункте пропуска «Кузница» (сопредельный с белорусской стороны – «Брузги») будут проводиться ремонтные работы, предупреждает Государственный пограничный комитет Беларуси.

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Из-за ремонтных работ при пересечении белорусско-польской границы через пункт пропуска «Брузги» могут возникнуть временные трудности.
 
Белорусские пограничники просят граждан учитывать эту информацию при планировании поездок за границу.

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