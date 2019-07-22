Лукашенко подписал указ об осеннем призыве в армию

22 июля Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу, который состоится в августе-ноябре этого года. Об этом сообщили в президентской пресс-службе.

Согласно указу №274 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», в августе-ноябре на срочную военную службу и службу в резерве призовут совершеннолетних парней, у которых не имеется оснований для отсрочки, и граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

В связи с тем, что армия ожидает новое пополнение, военнослужащие срочной военной службы, выслужившие установленные сроки, будут уволены в запас.