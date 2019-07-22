Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июля 2019, понедельник, 18:10
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,27
22. 07. 2019

Лукашенко подписал указ об осеннем призыве в армию

Источник фото: Министерство обороны

22 июля Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу, который состоится в августе-ноябре этого года. Об этом сообщили в президентской пресс-службе.

Согласно указу №274 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», в августе-ноябре на срочную военную службу и службу в резерве призовут совершеннолетних парней, у которых не имеется оснований для отсрочки, и граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
 
В связи с тем, что армия ожидает новое пополнение, военнослужащие срочной военной службы, выслужившие установленные сроки, будут уволены в запас.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Помнишь, я желала всем бюрократам гореть в аду?
- Ну?
- Я передумала. Их нужно направлять в рай. Но чтобы на входе у них документы не принимали, и отправляли на доработку!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.