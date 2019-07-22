В Барановичах водитель сбил насмерть девочку на глазах у ее матери

Трагическое происшествие случилось сегодня днем в Барановичах: водитель грузового микроавтобуса сбил женщину с 13-летней дочерью, которые шли по пешеходному переходу. Девочка от полученных травм скончалась.

Как сообщили в пресс-службе МВД, наезд на людей в Барановичах произошел в третьем часу дня. 40-летняя жительница Ляховичей и ее 13-летняя дочь переходили проезжую часть по пешеходному переходу, как внезапно их сбил водитель Mercedes Sprinter. Девочка умерла на месте, а женщина не пострадала.

На месте инцидента находится следственно-оперативная группа, которая выясняет, при каких обстоятельствах произошла трагедия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.