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22. 07. 2019

В Барановичах водитель сбил насмерть девочку на глазах у ее матери

Источник фото: МВД

Трагическое происшествие случилось сегодня днем в Барановичах: водитель грузового микроавтобуса сбил женщину с 13-летней дочерью, которые шли по пешеходному переходу. Девочка от полученных травм скончалась.

Как сообщили в пресс-службе МВД, наезд на людей в Барановичах произошел в третьем часу дня. 40-летняя жительница Ляховичей и ее 13-летняя дочь переходили проезжую часть по пешеходному переходу, как внезапно их сбил водитель Mercedes Sprinter. Девочка умерла на месте, а женщина не пострадала.
 
На месте инцидента находится следственно-оперативная группа, которая выясняет, при каких обстоятельствах произошла трагедия. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя.

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