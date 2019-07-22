В ГТК рассказали о пяти значимых задержаниях на границе в I полугодии

В первой половине 2019 года белорусские таможенники выявили около 23 тысяч правонарушений и 212 преступлений. В Государственном таможенном комитете Беларуси рассказали о пяти значимых задержаниях на границе в январе-июне.

смотрите также За полгода таможенники пресекли более 300 попыток ввоза наркотиков

Около 2,5 кг кокаина в тайнике (январь 2019 г.)

Попытка ввоза на территорию Евразийского экономического союза крупной партии особо опасных наркотиков предотвращена сотрудниками Гродненской региональной таможни в пункте пропуска «Брузги». При осуществлении таможенного контроля легкового автомобиля, которым управлял житель Евросоюза, гродненские таможенники обнаружили в моторном отсеке авто тайник с тремя свертками, в которых находилось около 2,5 кг кокаина.

Серебро в тайнике (февраль 2019 г.)

Крупную партию ювелирных изделий из серебра выявили в тайниках автомобиля сотрудники Оперативной таможни. Драгоценности намеревался переместить из Польши через пункт пропуска «Брузги» гражданин Республики Беларусь. Ювелирные изделия в 63 полиэтиленовых упаковках были спрятаны от таможенного контроля в тайниках, оборудованных в рулевом колесе и панели управления автомобиля «HondaCivic». Всего обнаружено 2 266 браслетов и цепочек.

Более 100 кг янтаря в тайнике (март 2019 г.)

Брестские таможенники в пункте пропуска «Брест» обнаружили в тайнике, оборудованном в днище микроавтобуса, более 100 кг камней необработанного янтаря. 32-летний житель Брестской области следовал в Польшу по «красному» коридору и заявил о перемещении транспортного средства международной перевозки пассажиров. Однако при досмотре автомобиля выявлен специально оборудованный тайник, в котором находились полиэтиленовые пакеты с минеральным сырьем разных цветов, форм и размеров.

Более 100 кг психотропа экстази в тайнике (май 2019 г.)

Брестские таможенники в пункте пропуска «Домачево» обнаружили в тайнике более 100 кг экстази. 38-летняя гражданка Российской Федерации следовала из Польши на автомобиле CHRYSLER 2010 года выпуска и представила к декларированию электросамокат и напольный кондиционер. Однако при досмотре автомобиля таможенники выявили в салоне и багажнике авто специально изготовленные тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка, в которых и были спрятаны 100 полимерных упаковок с экстази. Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет.

Огнестрельное оружие и партию антиквариата спрятал россиянин в личных вещах (май 2019 г.)

Огнестрельное оружие пытался незаконно ввезти на территорию Евразийского экономического союза гражданин Российской Федерации 1977 года рождения. Преступление пресечено в пункте пропуска «Брузги», через который россиянин следовал на легковом автомобиле LEXUS в качестве пассажира. В его багаже таможенники обнаружили картины, выполненные маслом, репродукции в деревянных и гипсовых рамках, русскую казачью шашку 1927 г.в., штык четырехгранный, а также двуствольный пистолет. В результате баллистической экспертизы, проведенной Управлением Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, пистолет двуствольный дульнозарядный с кремневым замком калибра 14,5 мм признан огнестрельным оружием.