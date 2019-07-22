Беларусь и ЕС упростят визовый режим до подорожания «шенгена» до 80 евро

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин уверена, что шенгенские визы подешевеют для белорусских граждан до их подорожания в рамках вступления в силу поправок в Визовый кодекс.

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После встречи с Александром Лукашенко Андреа Викторин пообщалась с журналистами. Она заявила, что соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом будет подписано до 2 февраля 2020 года. В этот день вступят в силу изменения в Визовый кодекс, согласно которым стоимость шенгенской визы вырастет до 80 евро

Глава представительства ЕС в Беларуси не стала называть конкретную дату подписания соглашения, но отметила, что все документу уже готовы. Скорее всего, подписание состоится в ноябре 2019 года.

«Сейчас обе стороны проходят необходимые юридические процедуры. Хотим подписать в ходе работы нынешней комиссии, срок действия которой истекает в ноябре. Твердо уверена, что это удастся», - отметила Викторин.

После того как соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС будет подписано, «шенген» для белорусов подешевеет до 35 евро.