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23. 07. 2019

Впервые в истории: большой электрический концерт Лявона Вольского в четырех отделениях

26 октября в клубе Prime Hall состоится уникальный концерт Лявона Вольского. Только во время его на одной сцене зазвучат хиты групп Мроя, N.R.M., ZET и VOLSKI.

Эти проекты попали в свое время и родили хиты, которые поются десятилетиями. Первая группа музыканта - Мроя - вышла на большую сцену 35 лет назад, во время фестиваля в Троицком предместье, и на долгие годы заняла место лидера отечественной рок-сцены.
 
25 лет назад появилась N.R.M. - популярнейшая белорусская группа рубежа тысячелетий, которая, несмотря на часто мрачные тексты, давала надежду на лучшее нескольким поколениям.
20 лет назад родилась, пожалуй, самая таинственная группа белорусской сцены - ZET.
 
В 2014 году изданием жесткого и бескомпромиссного альбома Hramadaznaustva Лявон Вольский презентует свой новый проект VOLSKI. В этом году проект отмечает свое 5-летие.
 
"Этот концерт будет одним из самых интересных: четыре отделения, каждое из которых полностью посвящено одной из групп, - говорит Лявон Вольский. - Придется вспомнить давно не звучавшие песни, проработать полноценное шоу, которое погрузит зрителя в атмосферу того или иного времени. Возможно, удастся найти в шкафу те самые костюмы... "
 
Когда: 26 октября, 18.00
Где: клуб Prime Hall (Победителей, 65)
Билеты: 30-65 руб в кассах и на сайте оператора Kvitki.by, в кассе и на сайте Prime Hall
Инфолиния: +375 33 661 14 32

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