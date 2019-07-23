Впервые в истории: большой электрический концерт Лявона Вольского в четырех отделениях

26 октября в клубе Prime Hall состоится уникальный концерт Лявона Вольского. Только во время его на одной сцене зазвучат хиты групп Мроя, N.R.M., ZET и VOLSKI.

Эти проекты попали в свое время и родили хиты, которые поются десятилетиями. Первая группа музыканта - Мроя - вышла на большую сцену 35 лет назад, во время фестиваля в Троицком предместье, и на долгие годы заняла место лидера отечественной рок-сцены.

25 лет назад появилась N.R.M. - популярнейшая белорусская группа рубежа тысячелетий, которая, несмотря на часто мрачные тексты, давала надежду на лучшее нескольким поколениям.

20 лет назад родилась, пожалуй, самая таинственная группа белорусской сцены - ZET.

В 2014 году изданием жесткого и бескомпромиссного альбома Hramadaznaustva Лявон Вольский презентует свой новый проект VOLSKI. В этом году проект отмечает свое 5-летие.

"Этот концерт будет одним из самых интересных: четыре отделения, каждое из которых полностью посвящено одной из групп, - говорит Лявон Вольский. - Придется вспомнить давно не звучавшие песни, проработать полноценное шоу, которое погрузит зрителя в атмосферу того или иного времени. Возможно, удастся найти в шкафу те самые костюмы... "

Когда: 26 октября, 18.00

Где: клуб Prime Hall (Победителей, 65)

Билеты: 30-65 руб в кассах и на сайте оператора Kvitki.by, в кассе и на сайте Prime Hall

Инфолиния: +375 33 661 14 32