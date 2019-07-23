Mastercard исследовала, из каких стран чаще всего отправляются в иностранные путешествия

Государства-лидеры рейтинга Mastercard Global Destination Cities Index: Origins – материковый Китай и США. Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим числом туристов, выезжающих в зарубежье.

Перчейз, Нью-Йорк, 22 июля 2019 года – Ежегодный рейтинг Mastercard Global Destination Cities Index: Origins определяет, жители каких стран чаще всего путешествуют за границу. Согласно опубликованным сегодня данным, Россия заняла девятое место в рейтинге. Лидерство удерживают США и Китай, который с седьмого места в 2009 году переместился на второе – еще одно свидетельство значимости Китая в наше время, уже названное Веком Китая.

Рейтинг GDCI: Origins ранжирует как места проживания путешественников, так и самые популярные направления. В целом, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, индустрия заработала рекордные 8,8 трлн. долларов США и 319 млн. рабочих мест в 2018 году. Результаты исследования Mastercard GDCI позволяют усовершенствовать систему привлечения туристов на локальном уровне, а также повысить качество туристических услуг в той или иной стране.

В этом году США заняли первое место среди стран, из которых наиболее часто отправляются в зарубежные путешествия, за ними следуют материковый Китай, Германия, Великобритания и Франция.

Также исследование выявило, что возросло число путешествий по Азиатско-Тихоокеанскому региону: Южная Корея и Тайвань, которые еще десять лет назад не входили в топ-10, а сейчас поднялись до шестого и десятого места соответственно. В топ-10 рейтинга вошли:

США Материковый Китай Германия Великобритания Франция Южная Корея Япония Канада Российская Федерация Тайвань

Жители США чаще всего посещают города Канкун (Мексика), Торонто (Канада) и Лондон (Великобритания); а среди предпочтений по странам лидируют Мексика, Канада и Италия. Туристы из материкового Китая чаще всего ездят в Банкгок (Тайланд), Сеул (Республика Корея) и Токио (Япония); но среди самых популярных направлений – Тайланд, Республика Корея и США. Россияне больше всего летают в Анталию (Турция), а также в Паттайю и Пхукет (Тайланд); среди наиболее популярных направлений третьим по значению для наших соотечественников стал Тунис.

Топ-10 городов, которые выбирают путешественники

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ ГОРОД №1 ГОРОД №2 ГОРОД №3 1 США Канкун, Мексика Торонто, Канада Лондон, Великобритания 2 Материковый Китай Бангкок, Таиланд Сеул, Республика Корея Токио, Япония 3 Германия Пальма-де-Майорка, Испания Больцано, Италия Унтерланд, Австрия 4 Великобритания Пальма-де-Мальорка, Испания Париж, Франция Дублин, Ирландия 5 Франция Лондон, Великобритания Марракеш, Марокко Барселона, Испания 6 Южная Корея Осака, Япония Хоккайдо, Япония Токио, Япония 7 Япония Тайбей, Тайвань Сеул, Республика Корея Бангкок, Таиланд 8 Канада Вашингтон, США Лас-Вегас, США Нью-Йорк, США 9 Российская Федерация Анталия, Турция Паттайя, Таиланд Пхукет, Таиланд 10 Тайвань Токио, Япония Хоккайдо, Япония Окинава, Япония

«Рейтинг Global Destination Cities Index: Origins предлагает новые возможности местным властям и компаниям, чтобы увидеть, откуда поступают финансовые потоки, предоставляя лучшие решения по планированию и продвижению возможностей для путешествий и туризма, – комментирует Диана Робино, старший вице-президент по туристическим партнерствам Mastercard. – Хорошо развитый сектор туризма может стать катализатором внутреннего развития, принося пользу как самим туристам, так и экономике стран, которые они посещают. Мы в Mastercard рады предложить свои технологии и экспертизу, чтобы помочь городам и странам реализовать все возможности этой индустрии».

Mastercard выступает ключевым технологическим партнером мировой индустрии путешествий и туризма, предлагая решения, такие как платформа Mastercard Tourism Insights. Она объединяет данные о продуктах в области цифровой идентификации, об технологиях оплаты и решениях для безопасности, туристическом менеджменте и инфраструктурном консалтинге для реализации локальных задач. Например, о том, как упростить пользование городскими услугами, в том числе общественным транспортом, где все более интенсивно внедряются платежные технологии - уже более чем в 150 городах мира местные жители и путешественники теперь могут оплатить проезд одним касанием картой Mastercard. Таким образом платежная система помогает своим партнерам в сфере туризма лучше понимать коммерческие модели – и в результате дарить путешественникам более разносторонние впечатления и новый опыт.

Решение проблем глобального туризма – слишком масштабная задача для отдельно взятой организации, индустрии или даже правительства. Появление инновационных и устойчивых решений становится возможным только благодаря комплексному подходу и объединению ресурсов из разных областей и секторов – как государственных, так и частных.

Рейтинг GDCI: Origins является частью расширенной версии рейтинга Global Destination Cities Index, которая будет опубликована позднее в этом году.