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23. 07. 2019

Mastercard исследовала, из каких стран чаще всего отправляются в иностранные путешествия

Государства-лидеры рейтинга Mastercard Global Destination Cities Index: Origins – материковый Китай и США. Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим числом туристов, выезжающих в зарубежье.

Перчейз, Нью-Йорк, 22 июля 2019 года – Ежегодный рейтинг Mastercard Global Destination Cities Index: Origins определяет, жители каких стран чаще всего путешествуют за границу. Согласно опубликованным сегодня данным, Россия заняла девятое место в рейтинге. Лидерство удерживают США и Китай, который с седьмого места в 2009 году переместился на второе – еще одно свидетельство значимости Китая в наше время, уже названное Веком Китая. 
 
Рейтинг GDCI: Origins ранжирует как места проживания путешественников, так и самые популярные направления. В целом, по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, индустрия заработала рекордные 8,8 трлн. долларов США и 319 млн. рабочих мест в 2018 году. Результаты исследования Mastercard GDCI позволяют усовершенствовать систему привлечения туристов на локальном уровне, а также повысить качество туристических услуг в той или иной стране.
 
В этом году США заняли первое место среди стран, из которых наиболее часто отправляются в зарубежные путешествия, за ними следуют материковый Китай, Германия, Великобритания и Франция.
 
Также исследование выявило, что возросло число путешествий по Азиатско-Тихоокеанскому региону: Южная Корея и Тайвань, которые еще десять лет назад не входили в топ-10, а сейчас поднялись до шестого и десятого места соответственно. В топ-10 рейтинга вошли:
 
  1. США
  2. Материковый Китай
  3. Германия
  4. Великобритания
  5. Франция
  6. Южная Корея
  7. Япония
  8. Канада
  9. Российская Федерация
  10. Тайвань
 
Жители США чаще всего посещают города Канкун (Мексика), Торонто (Канада) и Лондон (Великобритания); а среди предпочтений по странам лидируют Мексика, Канада и Италия. Туристы из материкового Китая чаще всего ездят в Банкгок (Тайланд), Сеул (Республика Корея) и Токио (Япония); но среди самых популярных направлений – Тайланд, Республика Корея и США. Россияне больше всего летают в Анталию (Турция), а также в Паттайю и Пхукет (Тайланд); среди наиболее популярных направлений третьим по значению для наших соотечественников стал Тунис. 
 
Топ-10 городов, которые выбирают путешественники 
 

 

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ

ГОРОД №1

ГОРОД №2

ГОРОД №3

1

США

Канкун, Мексика

Торонто, Канада

Лондон, Великобритания

2

Материковый Китай

Бангкок, Таиланд

Сеул, Республика Корея

Токио, Япония

3

Германия

Пальма-де-Майорка, Испания

Больцано, Италия

Унтерланд, Австрия

4

Великобритания

Пальма-де-Мальорка, Испания

Париж, Франция

Дублин, Ирландия

5

Франция

Лондон, Великобритания

Марракеш, Марокко

Барселона, Испания

6

Южная Корея

Осака, Япония

Хоккайдо, Япония

Токио, Япония

7

Япония

Тайбей, Тайвань

Сеул, Республика Корея

Бангкок, Таиланд

8

Канада

Вашингтон, США

Лас-Вегас, США

Нью-Йорк, США

9

Российская Федерация

Анталия, Турция

Паттайя, Таиланд

Пхукет, Таиланд

10

Тайвань

Токио, Япония

Хоккайдо, Япония

Окинава, Япония
 
«Рейтинг Global Destination Cities Index: Origins предлагает новые возможности местным властям и компаниям, чтобы увидеть, откуда поступают финансовые потоки, предоставляя лучшие решения по планированию и продвижению возможностей для путешествий и туризма, – комментирует Диана Робино, старший вице-президент по туристическим партнерствам Mastercard. – Хорошо развитый сектор туризма может стать катализатором внутреннего развития, принося пользу как самим туристам, так и экономике стран, которые они посещают. Мы в Mastercard рады предложить свои технологии и экспертизу, чтобы помочь городам и странам реализовать все возможности этой индустрии».
 
Mastercard выступает ключевым технологическим партнером мировой индустрии путешествий и туризма, предлагая решения, такие как платформа Mastercard Tourism Insights. Она объединяет данные о продуктах в области цифровой идентификации, об технологиях оплаты и решениях для безопасности, туристическом менеджменте и инфраструктурном консалтинге для реализации локальных задач. Например, о том, как упростить пользование городскими услугами, в том числе общественным транспортом, где все более интенсивно внедряются платежные технологии -  уже более чем в 150 городах мира местные жители и путешественники теперь могут оплатить проезд одним касанием картой Mastercard. Таким образом платежная система помогает своим партнерам в сфере туризма лучше понимать коммерческие модели – и в результате дарить путешественникам более разносторонние впечатления и новый опыт.
 
Решение проблем глобального туризма – слишком масштабная задача для отдельно взятой организации, индустрии или даже правительства. Появление инновационных и устойчивых решений становится возможным только благодаря комплексному подходу и объединению ресурсов из разных областей и секторов – как государственных, так и частных.
 
Рейтинг GDCI: Origins является частью расширенной версии рейтинга Global Destination Cities Index, которая будет опубликована позднее в этом году.
 

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