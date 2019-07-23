Mastercard исследовала, из каких стран чаще всего отправляются в иностранные путешествия

Государства-лидеры рейтинга Mastercard Global Destination Cities Index: Origins – материковый Китай и США. Россия вошла в топ-10 стран с наибольшим числом туристов, выезжающих в зарубежье.
- США
- Материковый Китай
- Германия
- Великобритания
- Франция
- Южная Корея
- Япония
- Канада
- Российская Федерация
- Тайвань
|
|
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ
|
ГОРОД №1
|
ГОРОД №2
|
ГОРОД №3
|
1
|
США
|
Канкун, Мексика
|
Торонто, Канада
|
Лондон, Великобритания
|
2
|
Материковый Китай
|
Бангкок, Таиланд
|
Сеул, Республика Корея
|
Токио, Япония
|
3
|
Германия
|
Пальма-де-Майорка, Испания
|
Больцано, Италия
|
Унтерланд, Австрия
|
4
|
Великобритания
|
Пальма-де-Мальорка, Испания
|
Париж, Франция
|
Дублин, Ирландия
|
5
|
Франция
|
Лондон, Великобритания
|
Марракеш, Марокко
|
Барселона, Испания
|
6
|
Южная Корея
|
Осака, Япония
|
Хоккайдо, Япония
|
Токио, Япония
|
7
|
Япония
|
Тайбей, Тайвань
|
Сеул, Республика Корея
|
Бангкок, Таиланд
|
8
|
Канада
|
Вашингтон, США
|
Лас-Вегас, США
|
Нью-Йорк, США
|
9
|
Российская Федерация
|
Анталия, Турция
|
Паттайя, Таиланд
|
Пхукет, Таиланд
|
10
|
Тайвань
|
Токио, Япония
|
Хоккайдо, Япония
|
Окинава, Япония
«Рейтинг Global Destination Cities Index: Origins предлагает новые возможности местным властям и компаниям, чтобы увидеть, откуда поступают финансовые потоки, предоставляя лучшие решения по планированию и продвижению возможностей для путешествий и туризма, – комментирует Диана Робино, старший вице-президент по туристическим партнерствам Mastercard. – Хорошо развитый сектор туризма может стать катализатором внутреннего развития, принося пользу как самим туристам, так и экономике стран, которые они посещают. Мы в Mastercard рады предложить свои технологии и экспертизу, чтобы помочь городам и странам реализовать все возможности этой индустрии».
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