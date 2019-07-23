Лукашенко смягчил наказание за незаконный оборот наркотиков

23 июля стало известно, что Александр Лукашенко подписал закон об изменении Уголовного кодекса, в результате чего нижний предел наказания за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов был снижен.

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Смягчение наказания за оборот наркотиков (статья 328 Уголовного кодекса) предусматривается для совершенствования уголовного законодательства с учетом практики его применения, обеспечения строгого соответствия степени тяжести отдельных деяний и применяемых за них мер ответственности, отмечается в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

За оборот наркотиков с целью сбыта теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет (до принятия поправок в Уголовный кодекс от 5 до 8 лет). За те же действия, совершенные группой лиц, должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики – от 6 до 15 лет (раньше от 8 до 15 лет). Таким образом, верхние пределы наказания по статье 328 УК остались без измерений, был уменьшен лишь нижний предел наказания.

«Корректировка позволит судам в каждом конкретном случае более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, связанные с оборотом наркотиков, с учетом всех обстоятельств их совершения», - пояснили в пресс-службе.