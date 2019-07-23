С 1 августа Беларусбанк повышает комиссию по операциям с карточками

С 1 августа Беларусбанк увеличивает комиссии по некоторым операциям с платежными карточками. Так, увеличится размер вознаграждения за снятие наличных денег и просмотр баланса в банкоматах других банков.

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Как сообщается на сайте Беларусбанка, размер вознаграждений по операциям с использованием карточек физлиц будет пересмотрен с 1 августа. Клиенты будут отчислять за снятие наличных в банкоматах других банков 2,5% от суммы (не учитывая вознаграждение других банков). Ранее размер вознаграждения составлял 2%.

За безналичный платеж по реквизитам, указанным держателем карточки в каналах дистанционного обслуживания банка, придется заплатить 75 копеек за каждый совершенный платеж. Сейчас эта сумма составляет 50 копеек.

Если захочется посмотреть баланс на карточке Беларусбанка в устройстве другого банка-резидента, нужно быть готовым к тому, что за это будет взиматься комиссия в размере 1 белорусский рубль, 0,5 доллара или евро, 35 российских рублей. Эти же манипуляции в устройствах банков-нерезидентов обойдутся в 1,5 белорусского рубля, 0,8 доллара или евро, 45 российских рублей.

Также Беларусбанк увеличивает с 1 августа размер вознаграждений за обслуживание карточек, перевыпуск в случае утери, изготовление дубликатов, блокировку международных карточек, за SMS-оповещение по счетам, открытым в иностранной валюте.