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23. 07. 2019

Движение из-за ремонта в «Кузнице» будет затруднено два месяца

Источник фото: ГТК

В Гродненской региональной таможне сообщили, как будет осуществляться движение в «Брузгах» на белорусско-польской границе, пока в сопредельном пункте пропуска будут проводить ремонтные работы.

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Официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк сообщила, что с сегодняшнего дня в «Кузнице» (с белорусской стороны - «Брузги») движение всех видов транспорта осуществляется только по двум полосам: одна на въезд и одна на выезд. Это связано с проведением дорожных работ в польском пункте пропуска.
 
Планируется, что ремонтные работы продлятся два месяца. Белорусские таможенники обещают дополнительно сообщить о дальнейших работах и изменении движения. Граждан просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования через границу.

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