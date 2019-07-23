Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2019, вторник, 15:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,26
23. 07. 2019

Китай откроет в августе первый геотермальный дом под Минском. Цена – 15 млн долларов

В индустриальном парке «Великий камень» в августе откроют первый жилой дом на геотермальных источниках энергии. Здание с собственными подземными скважинами строят на средства китайского правительства в качества подарка.

Строительство обошлось почти в 15,05 млн долларов, которые выделены Беларуси в качестве технико-экономической помощи КНР. Подрядчиком выступает 25-ая компания китайской корпорации по железнодорожному строительству (CRCC), а ее банком-партнером – государственный Банк Дабрабыт.
 
Возводят дом ударными, по белорусским меркам, темпами: первый камень заложили в конце ноября прошлого года, а сейчас заканчивается работа над фасадами и внутренней отделкой. Как заверяют строители, еще летом дом с уникальной системой отопления будет готов к заселению.
 
 
Дом площадью 13 470 «квадратов» возводят из железобетонного монолитного каркаса, а блочные стены покрывают утеплителями для вентилируемого фасада. Для лоджий предусмотрены панорамные окна «в пол». К дому уже проложили дорогу, а вдоль тротуаров поставили фонари.
 
— На строительство дома понадобилось меньше 8 месяцев. Проект полностью финансируется правительством Китая. Проблем с платежами нет: Банк Дабрабыт быстро решает вопросы по операциям между странами и берет на себя общение с китайскими финучреждениями. В этом плане нам не приходится этим заниматься, что повышает скорость работы, — рассказывает главный представитель CRCC в Беларуси Тянь Цзяци.
 
Первый дом будет арендным — на 156 апартаментов. Ключи получат сотрудники белорусско-китайского парка, которые сейчас тратят полчаса на дорогу из Минска.
 
 
В геотермальном доме работают тепловые насосы, которые используют тепло земли для отопления и горячего водоснабжения. В скважины погружают трубы и пускают по ним жидкость, которая нагревает хладагент. Его пары сжимаются и попадают в конденсатор, после чего передают тепло воде в трубах и радиаторах.
 
CRCC работает в Беларуси с 2014 года и уже реализовала проекты в разных областях — больше всего в Гродно, Витебске и Минске, где было построено в том числе и социальное жилье. Также компания выступает ключевым подрядчиком индустриального парка «Великий камень». Всего за 5 лет на ее объектах трудилось порядка 1500 белорусов, а сейчас занято около 200 человек. Столько же работает и китайских специалистов.
 
— Китай — большая страна, и в северных регионах климат похож на белорусский. Так что наши строители могут работать в любых погодных условиях. Мы знаем все плюсы и минусы работы на белорусском рынке и продолжаем работать в этом регионе, — поясняет Тянь Цзяци. — Нормы и требования к строительству в Беларуси и в Китае отличаются, но эти различия преодолимы. Кроме того, нужно учитывать лидерские позиции обеих стран в определенных отраслях.

Это Интересно
Недвижимость

Китай откроет в августе первый геотермальный дом под Минском. Цена – 15 млн долларов

"Инвесторам интересна земля под предприятием, а не здание". Почему продается завод им. Кирова в Минске и как сейчас выглядит станкостроительный гигант

Распродажа: на торги выставили участки от 2,5 до 3,7 тыс. рублей в 40 км от МКАД

Что решил суд? В Минске огласили приговор по делу бизнесмена, который не расплатился с Dana Holdings за 11 квартир в «Маяке Минска»

Бизнесу по сдаче квартир посуточно пришел конец? Изменения в Жилищном кодексе, которые никто не заметил

Таунхаусы в Зацени, которые строит УКС Центрального района Минска: как они сейчас выглядят и почему не будут стоить дешевле $150 000

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 июля 2019 года

ФОТОФАКТ. Стройка дома в д. Копище вновь ожила. "Си-трейдинг" снова ищет дольщиков, теперь по 2360 за квадрат

Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.